"Adotta la tua luminaria": La Sesia per il Natale a Vercelli

Grazie allo sforzo dei commercianti e dell’assessore Mimmo Sabatino, quest'anno il Natale a Vercelli sarà più luminoso che mai. Le luminarie, tante, nuove, avranno un valore simbolico a dimostrazione della voglia di ripresa da parte di un’intera comunità.

Vie e piazze si accenderanno in un gioco di luci e colori che richiamerà sì l'idea del Natale ma darà anche il senso di un ritorno alla normalità dopo quasi due anni di sacrifici. Vercelli sarà tutta illuminata, o quasi. Ecco, è per cancellare quel "quasi" che La Sesia lancia l'iniziativa "Adotta la tua luminaria”: è rivolta alle aziende vercellesi e ha lo scopo di illuminare quelle zone della città sprovviste totalmente o in larga parte di attività commerciali.

Chi volesse avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle vie da illuminare, può chiamare la redazione de La Sesia al numero 0161 250748 o scrivere all’indirizzo email [email protected]. Perché se il cielo di Vercelli a Natale sarà più luminoso, è giusto che tutte le stelle brillino della stessa luce.