Vercelli, in discoteca con coltello e droga: due giovani nei guai

Due giovani denunciati dalla polizia di Stato di Vercelli: per loro divieto di accesso in discoteca.

Nello scorso fine settimana, in occasione della festività di tutti i santi e dei festeggiamenti di Halloween, il personale delle volanti della Questura di Vercelli è intervenuto, su richiesta dal personale di sicurezza di una nota discoteca della zona, che ha recentemente riaperto dopo il periodo di chiusura forzata per l’emergenza Covid-19.

In particolare nella sera del 30 ottobre la polizia ha controllato all’interno del locale un giovane di Novara, che è stato notato dal personale della sicurezza nell’area dei servizi igienici in atteggiamento sospetto. Infatti, al controllo di polizia, il ragazzo è risultato avere un coltello, della lunghezza complessiva di 12 centimetri con 6 centimetri di lama, e della sostanza stupefacente (0,19 grammi di cocaina e 3,5 grammi di hashish), che poi spontaneamente ha consegnato agli agenti. L’arma è stata quindi sequestrata ed il ragazzo è stato indagato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e multato amministrativamente per la detenzione dello stupefacente.

Nella serata dell’1 novembre la sala operativa della Questura è stata nuovamente avvisata della presenza, sempre all’interno della discoteca, di un altro giovane sospetto per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il tempestivo intervento della volante ha consentito infatti di rintracciare un giovane di Vercelli, che è stato trovato in possesso di ben 13 involucri di cellophane, contenenti della sostanza marrone per un totale lordo di 12,66 grammi, risultata positiva al narcotest come hashish. Il giovane è stato indagato per la detenzione dello stupefacente, che è stato sequestrato, e che per le modalità di confezionamento in dosi era sicuramente destinato alla vendita o cessione ad altri avventori del locale.

"Nei confronti dei due giovani sono quindi scattati gli accertamenti di carattere amministrativo e di prevenzione, rilevando la pericolosità degli stessi per i loro comportamenti illeciti, cosi da portare il Questore di Vercelli, competente per i provvedimenti di prevenzione nella provincia, ad emettere d’urgenza nei loro confronti i provvedimenti di divieto di accesso alla predetta discoteca per la durata, rispettivamente, di sei mesi, per l’ingiustificato e pericoloso possesso del coltello e di un anno per lo spaccio di sostanza stupefacente - spiegano dalla Questura - Tali provvedimenti, la cui violazione comporta rilevanti conseguenze di carattere penale, costituiscono una tempestiva risposta alle esigenze di sicurezza dei locali di divertimento e di intrattenimento nell’attuale fase di ripresa delle loro attività, finalizzata anche a garantire in generale l’incolumità degli altri giovani".