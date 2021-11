Vercelli: cerimonia in memoria dei Caduti della polizia di Stato

Si è svolta stamattina, martedì 2 novembre, una breve cerimonia in ricordo dei Caduti della polizia di Stato, con la deposizione di una corona da parte del questore di Vercelli Maurizio Di Domenico alla lapide esistente all’interno del piazzale della Caserma Bava, in memoria degli appartenenti alla polizia di Stato che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere.

Presente alla cerimonia monsignor Giuseppe Cavallone, che ha impartito la benedizione in memoria dei Caduti.