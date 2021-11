Venerdì 5 chiusa per una notte la stazione di Vercelli Ovest

Sulla diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di venerdì 5 alle 6 di sabato 6 novembre, sarà completamente chiusa la stazione di Vercelli ovest, in entrata e in uscita.

Lo fa sapere Società Autostrade che consiglia di utilizzare in alternativa la stazione di Vercelli est, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.