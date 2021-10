Crescentino: incendio in un'abitazione

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris insieme ai Volontari del distaccamento di Santhià nella notte tra sabato 30 e domenica 31.

Intorno alle 0:30 gli operatori sono stati chiamati in un'abitazione della frazione Galli di Crescentino in via Scappino: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme è messo in sicurezza la zona. Sono stati allertati anche i volontari della Croce Rossa di Crescentino, che hanno prestato soccorso al proprietario della casa perché aveva inalato il fumo.