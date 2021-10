Premi di bontà 2021: attendiamo le vostre segnalazioni

Stanno arrivando in redazione le prime segnalazioni per i Premi di Bontà edizione 2021.

Confidando di poter tornare alla data e al luogo tradizionali della cerimonia, l’8 dicembre al Teatro Civico, invitiamo i nostri lettori a inviarci al più presto le segnalazioni. Raccontateci i casi di bontà, coraggio, abnegazione, solidarietà che conoscete, quello che avete visto fare dai vostri vicini di casa o dai vostri amici. Segnalateci anche esempi di attaccamento e dedizione al territorio. E storie di vita quotidiana degne di essere portate ad esempio.

Le segnalazioni vanno inviate per posta intestando a “La Sesia, Premi di Bontà”, via Quintino Sella, 30 - 13100 Vercelli; per posta elettronica a [email protected], oppure possono essere portate a mano in redazione. Aggiungete le motivazioni per cui si segnala una persona o un gruppo, nome e cognome di chi segnala e un numero di telefono.