Sant'Andrea: ambulatori per i bambini come "su un altro pianeta

"Giorni fa sono entrato per la prima volta negli ambulatori dopo la loro ristrutturazione. E devo dire che non li ho più riconosciuti: sono stupendi, sembra di essere su un altro pianeta".

In poche parole Gianluca Cosi, direttore di Pediatria-Patologia neonatale, riassume la soddisfazione per l’ennesimo progetto portato a termine all’interno del reparto che dirige. A finanziarlo, con un fondo di 35 mila euro, l’associazione Biud10 Onlus, nata per ricordare Andrea Bodo: si tratta di due ambulatori e una sala d’attesa, colorati ed accoglienti.

L’associazione ha acquistato tutte le strumentazioni e gli arredi, mentre l’Asl si è occupata, attraverso il proprio Ufficio tecnico, della manodopera e degli allestimenti. A scoprire la targa sono stati i genitori di Andrea Bodo.

