Nasce #vercellipiùbella: la nuova rubrica "social" del Comune

Dopo “Punto sul Comune”, l’appuntamento video del venerdì con il sindaco Andrea Corsaro, l’Amministrazione vercellese ha pensato ad una nuova rubrica che uscirà sui canali social dell’ente ogni 15 giorni circa e ogni qualvolta ci sarà la necessità di comunicare “una novità, un’idea o un intervento” che migliorino l’aspetto della città.

“La rubrica #vercellipiubella è di carattere fotografico. L’idea nasce dall’esigenza di far “vedere” ai vercellesi le azioni dell’Amministrazione per la città nei diversi quartieri ed aree cittadine – spiega il sindaco Andrea Corsaro – sia il centro sia la periferia, sottolineando i particolari che rendono la città più bella”.

“I fronti saranno i più disparati con un obiettivo comune, dare un “plus” alla città, si parlerà, di verde, di strade, ma anche di edifici e di tutte le migliorie, anche le più piccole, con una valenza estetica per la città – fa eco l’assessore Emanuele Pozzolo – Abbiamo voluto puntare ancora sui canali social, in particolare sulle immagini, una modalità di comunicazione immediata e sempre più utilizzata”. Primo appuntamento domani, giovedì 28 ottobre, alle 10 su Instagram e Facebook “Città di Vercelli”.