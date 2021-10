Ora legale 2021 quando cambia? Ecco quando si torna all’ora solare

Ora legale 2021, quando cambia in favore dell’ora solare? È la domanda che molti si fanno in vista della fine del mese di ottobre quando, tradizionalmente, si passa dall’ora legale all’ora solare tirando indietro di un’ora le lancette degli orologi.

Gli italiani, come molti altri europei, non sono di certo nuovi a questo spostamento di lancette. Già durante la grande guerra, infatti, venne introdotta l’ora legale per risparmiare sull’utilizzo della luce artificiale; la stessa cosa avvenne durante la seconda guerra mondiale e successivamente avviene ogni anno dal 1966 al fine di sfruttare al meglio le ore di luce naturale.

C’è da dire, però, che il 2021 potrebbe essere uno degli ultimi anni in cui in tutta Europa si devono spostare le lancette a marzo e ottobre. Nel 2018, infatti, è stata avviata una consultazione online sul tema dalla quale è emerso che la maggior parte dei cittadini comunitari non ami particolarmente il cambio d’orario. L’Europa ha pertanto eliminato l’obbligo del tanto agognato cambio d’ora, lasciando ai Paesi membri la facoltà di decidere in merito. Se, ad esempio, la Francia ha preso la decisione di mantenere costante l’ora legale, l’Italia è rimasta sui suoi passi mantenendo ancora il “rito” dello spostamento delle lancette. Rito, a dire il vero, oramai in disuso: tutti i dispositivi tecnologici, infatti, non hanno più alcun bisogno di interventi bensì sono capaci di aggiornarsi da soli all’ora esatta.

Come sempre, l’ora del cambio è fissata alle 3 del mattino della notte compresa tra il 30 e il 31 ottobre. Il prossimo week-end si dormirà quindi un’ora in più ma attenzione ai ritmi circadiani: stando ad alcuni studi, infatti, il cambio dell’ora potrebbe portare a sensazioni simili a quelle del jet lag. L’ora legale, comunque, non tornerà prima della fine di marzo 2022 e, più precisamente, nella notte tra il 26 e 27 marzo prossimi.