Piemonte, la rivoluzione dell'Azienda Zero nella sanità

Il Consiglio regionale ha approvato mercoledì 20 ottobre la proposta di legge per istituire l’Azienda Zero.

Alessandro Stecco, presidente della Commissione regionale Sanità, è stato uno dei cofirmatari della legge. "Le Asl saranno coordinate e supportate meglio da un Ente che parla la stessa lingua, che avrà massa critica per avere il giusto "expertise" in campi molto complessi che a volte le Aziende sanitarie medio piccole non posseggono, ed eviterà sprechi e frammentazioni organizzative", spiega.

Intanto in Piemonte è partita la somministrazione delle terze dosi di vaccino: "Gli over 80 sono stati tutti convocati dall'Asl – fa sapere Stecco – Fino al 31 ottobre per le persone tra i 60 e i 79 anni c’è l’accesso diretto, ovviamente dopo 6 mesi dalla seconda dose. Da novembre ci sarà la possibilità per gli over 60 di prenotarsi sulla specifica piattaforma".

