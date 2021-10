Gattinara: esibisce una carta di circolazione falsa, multa e denuncia

Fermato dalla polizia stradale, esibisce una carta di circolazione falsa: multato e denunciato.

Mercoledì 20 ottobre a Gattinara, durante un posto di controllo, la pattuglia del Distaccamento polizia stradale di Varallo ha effettuato il controllo di un autocarro guidato da un cittadino ucraino di 30 anni. Gli operatori, durante la verifica controllo dei documenti del veicolo, hanno notato che la carta di circolazione in formato card era verosimilmente contraffatta. Un’ulteriore analisi tramite una specifica apparecchiatura ha confermato la falsità materiale del documento. Il conducente, pertanto, è stato denunciato e la carta di circolazione posta sotto sequestro. Gli agenti, infine, hanno comminato al conducente una sanzione amministrativa pari a 4.130 euro, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo in quanto privo di autorizzazione internazionale per il trasporto di cose.