Ex Enal e Astra: un progetto di recupero da 3,3 milioni

La Giunta ha dato il via libera al progetto definitivo, da 3,3 milioni, per recuperare l’ex Enal e l’ex Cinema Astra; quest’ultimo, in particolare, diventerà il secondo teatro cittadino. L’intervento viene finanziato con i fondi messi a disposizione dal Comitato di gestione dei fondi speciali dell’istituto per il credito sportivo per un totale di 2.950.000 euro e dalla Provincia di Vercelli per 350.000.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola da venerdì 22 ottobre.