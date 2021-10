Carcoforo: escursionisti si perdono nella nebbia, ritrovati

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 ottobre, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di ricerca di due escursionisti che durante la salita alla cima Lampone, nel comune di Carcoforo, sono rimasti disorientati a causa della nebbia.

Squadre dei vigili del fuoco, della guardia di finanza e del soccorso alpino, sono riusciti a portarsi nell'area per il loro recupero, utilizzando l'elicottero in una piccola finestra di schiarita. I due dispersi, in buone condizioni di salute, sono tornati a valle accompagnati dagli operatori. "Il riuscito recupero delle persone, è da attribuirsi alla grande sinergia delle sale operative e dei soccorritori dei tre corpi", viene sottolineato dai rispettivi Comandi.