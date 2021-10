Asl Vercelli: tamponi gratuiti per i vaccinati senza Green pass

Tamponi gratuiti per i lavoratori vaccinati con la prima dose e a prezzi calmierati per chi ne ha necessità anche all'Asl di Vercelli.

"Constatata la necessità di rendere disponibile il Green pass per le persone vaccinate con la prima dose in questi giorni (il Green pass infatti diventa valido a decorrere dal 15° giorno dalla somministrazione), la Regione Piemonte ha invitato le Asl ad attivarsi per rendere disponibili tamponi gratuiti a coloro che, certificato lo status di lavoratore, abbiano necessità di un rilascio immediato del pass - spiegano dall'Asl - Ciò consentirà di averne la disponibilità anche nei 14 giorni che seguono la data della prima somministrazione. I cittadini dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, potranno effettuare i tamponi gratuiti a partire dalla giornata di sabato 23 ottobre, accedendo direttamente in uno dei punti indicati sul sito della Regione Piemonte".

Per quanto riguarda l’Asl di Vercelli, i tamponi gratuiti saranno fruibili nell’hub vaccinale Centro Fiere di Caresanablot tutti i giorni, dalle 16 alle 19, e nel pit stop dell’Ospedale di Borgosesia, sabato 23 ottobre e domenica 24 ottobre dalle 13 alle 15 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.

Proseguono anche i tamponi a pagamento a prezzo calmierato per tutti coloro che ne avessero necessità. Il servizio è disponibile alla Piastra ambulatoriale di Vercelli sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle 9 alle 13 e nel pit stop dell’Ospedale di Borgosesia, sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle 15 alle 17. Gli utenti dovranno presentarsi esibendo la ricevuta di pagamento cartacea. Il costo è di 15 euro e l’importo va pagato tramite il portale regionale (clicca qui per andare direttamente alla pagina del pagamento).