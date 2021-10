Vercelli: la Residenza Quintino Sella ospiterà i vigili del fuoco

La Residenza Quintino Sella di Vercelli ospiterà i vigili del fuoco: è il frutto dell'accordo annuale tra Edisu (Ente per il diritto allo studio universitario) e il Comando di Vercelli per l’affitto agevolato dei posti letto in esubero dello studentato.

"Le due istituzioni pubbliche potranno dare una risposta concreta all’esigenza di ospitalità - spiegano i sottoscrittori dell'accordo - L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, che nella città di Vercelli può contare su ben due strutture residenziali con circa cinquanta posti letto ciascuna, sovente trova grande difficoltà ad assegnare la totalità degli alloggi disponibili agli e alle aventi diritto in graduatoria di merito, perché, in controtendenza rispetto alle altre città universitarie regionali, l’offerta di alloggio supera la domanda. Oltre il trenta per cento dei posti letto resta, quindi, inutilizzato. D'altra parte, il personale e in special modo gli allievi e allieve del Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, fino ad oggi hanno trovato altrettante difficoltà a reperire strutture ad uso foresteria per alloggiare durante i periodi di trasferimento".

L'accordo è stato sottoscritto dalla direttrice generale di Edisu Piemonte Donatella D’Amico e del comandante dei vigili del fuoco di Vercelli Ciro Bolognese, l’Ente regionale destinerà circa trenta posti letto al personale e agli allievi/e del Corpo, salvo diverse necessità legate alle graduatorie di merito che mantengono la precedenza nell’assegnazione degli alloggi. La struttura individuata per accogliere i vigili del fuoco sarà la Residenza in via Quintino Sella al civico 5 a Vercelli che attualmente è suddivisa in quattro singole, ulteriori quattro singole per ospiti diversamente abili e venti camere doppie, tutte dotate di bagno con doccia e servizi comuni.

L’assegnazione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei posti letto rimasti inutilizzati contribuirà - si legge nell’accordo - “al benessere del personale e comporterà anche un beneficio economico per l’Edisu”. Tali posti letto, infatti, saranno offerti dall’ente a titolo oneroso, anche se ad un prezzo agevolato rispetto ai valori attuali di mercato. "La gestione delle richieste, la tipologia di posti letto, la durata dell’assegnazione, le condizioni d’uso e la regolazione dei rapporti giuridici ed economici con il personale del Corpo dei vigili del fuoco saranno gestite direttamente dall’Edisu senza alcun intervento e onere del Comando Provinciale di Vercelli", viene precisato.

“Con questo accordo dimostriamo che quando le istituzioni pubbliche di un territorio si aprono al dialogo e al confronto - sottolinea il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti - si possono trovare soluzioni immediate ad esigenze comuni che permettano di ottimizzare risorse, in questo caso umane, economiche e immobiliari per metterle al servizio della collettività. Inoltre, questa occasione offre una grande possibilità ai nostri studenti e studentesse: quella di conoscere da vicino e condividere la residenza e i suoi spazi comuni con uomini e donne che hanno scelto di mettersi al servizio della sicurezza pubblica. Credo che questo possa solo rappresentare una grande occasione di crescita per tutti”. “L’accordo consentirà di dare un supporto al personale del Corpo nazionale assegnato o trasferito nella provincia di Vercelli – dice il comandante dei Vigili del Fuoco Ciro Bolognese – ed è frutto di una collaborazione interistituzionale che si è concretizzata molto rapidamente, per la quale ringrazio Edisu”.