Scuola: nel Vercellese nessun focolaio e nessuna classe in quarantena

Zero focolai e zero quarantene nel Vercellese, che si conferma la provincia più "virtuosa" in Piemonte.

E' quanto emerge dal report "Scuola sicura" sulla settimana dall'11 al 17 ottobre: in calo a livello regionale l'incidenza (cioè il numero di nuovi casi ogni 100 mila abitanti) in nidi e materne, mentre risulta in lieve aumento in elementari, medie e superiori. I focolai passano da 13 a 17, di cui 11 alle superiori, mentre le classi in quarantena scendono da 130 a 127.

Oltre a Vercelli, non risulta alcun focolaio a Novara, Asti e Vco; se ne contano 1 a Cuneo, 2 a Biella, 3 ad Alessandria, 5 nell'area metropolitana di Torino e 6 a Torino città. Il numero maggiore di quarantene si registra nell'area metropolitana di Torino (50); a seguire la provincia di Cuneo (31), Torino città (21), Alessandria (10), Novara (6), Vco (4), Biella (3) e Asti (2), mentre Vercelli è a quota zero.