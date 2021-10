Sciopero territoriale dei trasporti lunedì 25 ottobre

Indetto uno sciopero territoriale dalla segreteria provinciale della Federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri di Vercelli e Biella: sarà lunedì 25 ottobre dalle 8.30 alle 12.30. Pertanto anche Atap ricorda che quel giorno potrebbero non essere operativi i servizi al pubblico (numero verde, Urp, noleggi…).

Il motivo dello sciopero è dovuto alle "evidenti e gravi problematiche - spiegano dall'organizzazione sindacale - emerse a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 127 del 21 settembre scorso e del Decreto legislativo sulla sicurezza, sulla salute di tutti i lavoratori e delle lavoratrici di qualsiasi categoria e sulla tutela economica".

Faisa-Cisal chiede al Governo “un fondo dedicato per le aziende per sottoporre i dipendenti ai tamponi, così che non siano più a carico degli stessi”. Non solo, contestualmente vorrebbe “ l’estensione degli orari e dei luoghi in cui poterli effettuare, che ad oggi - dice - risultano totalmente insufficienti per permettere a tutti i lavoratori non vaccinati di ottenere la Certificazione verde”.

Altra richiesta del sindacato è lo “screening su base volontaria delle categorie lavorative a contatto col pubblico per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti”. Inoltre Faisa-Cisal chiede di “non applicare la procedura della sospensione senza retribuzione di coloro che sono impossibilitati a effettuare il tampone in tempo utile a ottenere la Certificazione per recarsi sul luogo di lavoro”.