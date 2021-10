Vercelli: "Massima attenzione alla sicurezza nelle scuole"

“Mi fa piacere fornire un rapido aggiornamento sulle attività e gli obiettivi raggiunti grazie alla collaborazione e all’attività degli uffici ai quali ho chiesto fin da subito di concentrare parte dell’attività quotidiana dedicandosi alla verifica della sicurezza degli edifici scolastici oltre che al relativo adeguamento normativo”. E' la dichiarazione dell’assessore comunale Patrizia Evangelisti.

“Nonostante il periodo di pandemia che ha visto rallentate molte attività di cantiere, possiamo rappresentare con soddisfazione la conclusione favorevole di molte opere all’interno degli edifici scolastici. Alcuni interventi non sono facilmente visibili per i “non addetti ai lavori”, come le verifiche della sicurezza dei solai e la conseguente messa a norma - prosegue Evangelisti - ma ho da subito ritenuto fondamentale e prioritario garantire la sicurezza di tutti gli utenti presenti negli edifici scolastici di competenza comunale per dedicarsi successivamente anche al decoro ed a tutte le altre attività di miglioramento degli spazi. Ecco una rappresentazione delle opere più importanti eseguite, senza trascurare il fatto che solo dal 01/01/2021 ad oggi, gli uffici si sono dedicati a circa 890 richieste d’intervento per manutenzioni/riparazioni”.

1) Interventi di adeguamento ed adattamento spazi didattici ed aule in conseguenza dell’emergenza sanitaria covid19.



Importo intervento € 155.000,00 – Periodo esecuzione: agosto 2020 - dicembre 2020.

Descrizione interventi:

- realizzazione di nuovi spazi ed aule presso le seguenti scuole: scuola primaria “Rodari”, scuola dell’infanzia “Alciati”, scuola dell’infanzia “Korczak”;

- adattamento spazi esistenti per creazione nuove aule e spazi presso le seguenti scuole: scuola primaria “Ferraris”, scuola secondaria di primo grado “Avogadro”, scuola dell’infanzia “Castelli”.

- fornitura di arredi per permettere il distanziamento sociale.

2) Verifica della sicurezza dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici.



Importo intervento € 100.000,00 - Periodo esecuzione: gennaio 2021 – settembre 2021.

3) Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’asilo nido “Peter Pan”

Importo intervento € 65.000,00 - Periodo esecuzione: luglio 2021 – settembre 2021;

Descrizione interventi:

- realizzazione di nuovo impianto di rilevazione fumi;

- realizzazione di nuova controsoffittatura;

- interventi di compartimentazioni e di protezione al fuoco di elementi portanti.

4) Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi scuola primaria “Gozzano” e dell’infanzia “Castelli”

Importo intervento € 50.000,00 - Periodo esecuzione: luglio 2020 – dicembre 2020;

Descrizione interventi:

- adeguamento vie d’esodo;

- rifacimento pavimentazione palestra;

- interventi di compartimentazioni e di protezione al fuoco di elementi portanti.

5) Sostituzione della centrale termica a servizio della scuola primaria “De Amicis” e dell’infanzia “Furno”

Importo intervento € 40.000,00: Periodo esecuzione: settembre - ottobre 2021.

6) A seguito delle risultanze delle verifiche sui solai, primi interventi di messa in sicurezza dei solai delle scuole: primaria “Ferraris”, dell’infanzia “Mora”, secondaria di primo grado “Pertini”

Periodo di esecuzione: luglio 2021 – Settembre 2021;

Descrizione interventi:

- rifacimento porzioni di intonaco;

- realizzazione di sistema antisfondellamento con lastre in cartongesso fibrato.

7) Interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle scuole “Rodari”, “Pertini”, “Ferraris” e “Avogadro”

Importo intervento: € 304.500,00 - Periodo esecuzione: consegna dei lavori in data 12/10/25021 in corso;

Descrizione interventi:

- adeguamento vie d’esodo;

- adeguamenti impiantistici;

- interventi di compartimentazioni e di protezione al fuoco di elementi portanti.

8) Conclusione intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e adeguamento normativo della scuola secondaria di primo grado “Ferrari” e primaria “C. Angela”

Importo intervento: € 2.370.000,00 - Periodo esecuzione: maggio 2019 - dicembre 2020;

Descrizione interventi:

- consolidamenti strutturali;

- efficientamento energetico mediante:

- realizzazione di cappotto termico esterno;

- sostituzione serramenti esterni;

- rifacimento impianto di riscaldamento a pavimento;

- installazione di pannelli fotovoltaici;

- installazione di nuovi corpi illuminanti a led;

- installazione di pompa di calore.

9) Redazione progetto esecutivo nuova scuola dell’infanzia “collodi” in via Derna

Periodo esecuzione: maggio 2021 – giugno 2021.

10) Dal 01/01/2021 ad oggi circa 890 richieste d’intervento

Per manutenzioni/riparazioni su edifici istituzioni ricevute dall’ufficio manutenzioni del Comune di Vercelli

11) Realizzazione di nuove aule presso le scuole primarie “Bertinetti” e “Rodari”

Periodo di esecuzione: luglio 2021 – settembre 2021.

12) Verifica della vulnerabilità sismica della scuola primaria “Rodari”

Periodo di esecuzione: aprile 2021 – agosto 2021.