Una borsa di studio per ricordare Paolo Sala

Una borsa di studio intitolata a Paolo Sala.

Questa la lodevolissima iniziativa ideata dal Gruppo sportivo G.S.D. Canadà per ricordare nel miglior modo possibile il proprio presidente, mancato improvvisamente nel giugno 2021 in seguito ad un malore. Il club ha quindi deciso di istituire una borsa di studio in denaro che verrà assegnata ai giovani giocatori della società vercellese per i meriti scolastici e calcistici, basati su criteri di presenza e comportamentali.

“La Società G.S.D. Canadà, in accordo con la famiglia Sala, indice la prima borsa di studio intitolata al nostro indimenticato Presidente Paolo” - ha scritto il club sulla sua pagina Facebook - La borsa di studio sarà assegnata ad un tesserato della società per ogni categoria dai 2009 ai 2015. La commissione valuterà le pagelle scolastiche dell’anno 2021/2022 e l’impegno e il comportamento tenuti nel corso di questa stagione sportiva. “Per chi volesse - prosegue la società sul social network - può comunque effettuare una donazione contattando il Canadà stesso”. La scomparsa di Paolo Sala, giornalista de La Sesia, a soli 52 anni, è stata una perdita enorme per tutti, ma specialmente per la società che lui tanto amava e che guidava da molti anni.