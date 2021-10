Tamponi: aperture straordinarie delle sedi di Gattinara e Pray

Aperture straordinarie delle sedi vaccinali di Pray e Gattinara, organizzate per favorire il completamento della vaccinazione degli over 80 e dei fragili anche in queste zone del territorio dell'Asl.

A Pray (sala polifunzionale) la sede aprirà nei giorni 21, 22, 26 e 28 ottobre - dalle 9 alle 15.30 - dedicata sia agli over 80 su prenotazione sia all'accesso diretto; a Gattinara (Casa della Salute): 20 ottobre - dalle 10.30 alle 15.30 - dedicato sia agli over 80 su prenotazione sia all'accesso diretto, più gli operatori sanitari che lavorano a Gattinara.

"Gli over 80, i 'fragili' e gli ospiti e il personale delle Rsa verranno completati entro fine mese - conferma l'Asl Vercelli - Nel frattempo, seguendo l'indicazione regionale, tutti gli over 60 non vaccinati riceveranno a casa una lettera di invito con indicata la data e il centro vaccinale in cui potranno presentarsi per effettuare il vaccino". Lo scorso settimana, i dati di accesso riguardo i tamponi a pagamento nei pit stop Asl (piastra di largo Giusti a Vercelli e ospedale di Borgosesia) sono i seguenti: sabato 12 tamponi (4 a Vercelli, 8 a Borgosesia); domenica 73 tamponi (44 a Vercelli, 29 a Borgosesia).

Per l'elenco delle sedi in Piemonte clicca qui.