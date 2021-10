Crescentino: la clip musicale di Adriano Matta per Roberto Zanero

“[email protected] - guarda la foto tocca la foto”. Sarà il tormentone d’autunno la canzone di Adriano Matta?

“Dedicatissima all'amico Roberto Zanero per ringraziarlo di tutti i bellissimi scatti fotografici che puntualmente e giornalmente posta sui social”, dice Matta, musicista e compositore. “Questa estate ho fatto delle canzoni simili dove cantavo dei fatti accaduti tra il nostro gruppo di frequentazione ed allora un’amica mi ha detto che potevo farne una su [email protected] e così ho fatto – spiega Matta - Queste canzoni rap non richiedono particolari sforzi nel fare la musica, basta un giro armonico e poi ci parli sopra e per i testi, se ho un argomento, mi viene da sempre molto facile trovare versi in rima. Discorso molto ma molto più semplice rispetto alle mie canzoni serie”.

[email protected] è la firma che compare sugli scatti in volo dove la città e il circondario vengono ripresi dall’alto, sulle foto fatte al mattino presto sotto i portici per immortalare il paese che dorme, oppure durante qualche festa o competizione sportiva. Roberto Zanero è sempre presente, pronto a condividere la sua passione per la fotografia. “Non mi aspettavo tutto questo interesse” dice.