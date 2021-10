Serranda abbassata, sciopero contro il Green pass

Serranda abbassata in via Po: sciopero contro il green pass.

"Non rilascio dichiarazioni – afferma la titolare dell'attività commerciale – sono un'attivista no-vax e dall'ultima settimana di luglio pgni sabato sono in piazza a Torino per protestare e non approvo come la stampa sta affrontando il problema".

Da settimane un corteo sfila tra le vie del capoluogo dietro lo striscione: “Uniti per la libertà” con slogan contro “la dittatura sanitaria”.

"Resisterò ad oltranza" conclude la donna con decisione.