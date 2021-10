Chirurgia della retina: Sant'Andrea centro di riferimento

Nel reparto di Oculistica dell’ospedale Sant’Andrea sono stati effettuati, negli ultimi mesi, quattro trapianti di cornea, e altri due sono previsti la prossima settimana. La struttura è riconosciuta come punto di riferimento per la chirurgia della retina e come centro di maculopatia senile, tanto che in poco tempo è diventata attrattiva anche per pazienti delle province limitrofe.

Sono alcuni dei risultati ottenuti dall’Asl Vercelli dopo l’arrivo, lo scorso 1° luglio, del nuovo direttore di Oculistica Giuseppe Macrì.

