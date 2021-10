Asl: anche a Vercelli e Borgosesia tamponi rapidi a pagamento

Tamponi rapidi a pagamento nei fine settimana anche negli hotspot pubblici di Vercelli e Borgosesia.

Per supportare le farmacie e i laboratori privati, che in questi giorni registrano un considerevole afflusso di prenotazioni e richieste di tamponi rapidi per l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per accedere ai posti di lavoro pubblici e privati, la Regione Piemonte ha deciso di consentirne l’esecuzione il sabato e la domenica nelle strutture pubbliche messe a disposizione dalle Asl. Naturalmente si parla di tamponi rapidi a pagamento. Il costo della prestazione dovrà essere corrisposto tramite il canale digitale PagoPa.

Gli hot spot attivi nel territorio dell'Asl di Vercelli sono:

A Vercelli sabato 16 e domenica 17, dalle 9 alle 13 presso la piastra polifunzionale largo Giusti.

A Borgosesia sabato 16 e domenica 17, dalle ore 13 alle ore 17 presso il gazebo attiguo all’ingresso dell’Ospedale.

Le tariffe per eseguire i tamponi sono di 15 euro per le persone maggiorenni, 8 euro per i ragazzi che non abbiano compiuto 18 anni di età.