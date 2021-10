Atap annulla 21 corse a causa dell'entrata in vigore del Green pass

"Come tutte le società erogatrici di servizi di trasporto pubblico locale, Atap sta profondendo il massimo sforzo per minimizzare le criticità indotte dall’emergenza pandemica in atto". Così l'azienda di trasporti che opera su Vercelli e Biella avverte della possibilità di possibili criticità sulla corse a causa dell'entrata in vigore del Green pass.

"In particolare, la necessità di erogare servizi aggiuntivi al fine di garantire adeguata capacità di trasporto a fronte delle limitazioni alla capienza degli autobus previste dalle norme anti-Covid19, una diffusa difficoltà di reclutamento di conducenti associata a tassi di assenza superiori all’ordinario, costringono l’azienda a dare fondo alle proprie scorte di personale viaggiante - viene spiegato - In questa situazione un eventuale ulteriore incremento delle assenze potrà determinare inevitabili disagi e criticità nella regolare erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale. La natura dell’emergenza in atto, caratterizzata da un’evoluzione pressoché giornaliera della disponibilità di conducenti, rende altresì impossibile fornire informazioni tempestive e dettagliate all’utenza in merito alle possibili criticità dell’esercizio. Desideriamo per tanto scusarci fin d’ora con l’utenza per i disagi che potranno determinarsi nel prossimo periodo, confermando il massimo impegno nella loro prevenzione e soluzione".

Sul sito di Atap (clicca qui), è pubblicato un elenco di corse che, nella giornata di domani, venerdì 15 ottobre, "non potranno essere effettuate a causa delle assenze di personale viaggiante di cui l’azienda ha ricevuto notizia solo oggi, giovedì 14 ottobre e che, stante l’esaurimento delle scorte di personale abilitato alla guida, non è stato possibile sostituire". Nel dettaglio si tratta di 9 corse in provincia di Vercelli e 12 corse urbane nel capoluogo. "Stante la possibilità che la situazione di emergenza indotta da tali assenze si protragga anche nelle giornate successive, si raccomanda la consultazione del medesimo sito internet ove, nei limiti del possibile e con il massimo preavviso consentito dall’evoluzione giornaliera della situazione, verranno aggiornate le informazioni relative ad eventuali criticità nell’erogazione dei servizi", concludono da Atap.