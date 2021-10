Arborio: nei guai per aver sparato a una nutria, mancandola

Ha sparato alcuni colpi di fucile dall'interno della propria abitazione verso una nutria: denunciato un pensionato di Arborio.

I carabinieri della stazione di Arborio hanno denunciato un 78 enne per esplosioni pericolose. L’altro pomeriggio, alcuni residenti di una via del centro di Arborio hanno sentito alcuni colpi d’arma da fuoco provenire dall’interno di un’abitazione. Preoccupati che fosse stato commesso un grave delitto o un gesto insano da parte degli anziani che vi abitano, hanno immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

I militari si sono recati nell'abitazione ove hanno scoperto che l’anziano proprietario, un 78 enne pensionato, aveva utilizzato un proprio fucile da caccia, regolarmente detenuto, per sparare ad una nutria che aveva sorpreso nel giardino di casa, senza peraltro riuscire a colpirla. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per esplosioni pericolose, in quanto la traiettoria del colpo era diretta verso altre abitazioni con il rischio di ferire dei passanti. L’anziano, alla luce di quanto occorso, è stato segnalato alla Prefettura per la revoca dell'autorizzazione a detenere armi.