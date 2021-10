Ronsecco: 30 piante di cannabis dentro una serra in cortile, arrestato

Aveva in una serra collocata nel cortile di casa 30 piante di cannabis: arrestato.

I carabinieri della stazione di Ronsecco hanno arrestato un uomo di 27 anni per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Una pattuglia dei carabinieri, transitando in una strada periferica di Ronsecco, ha notato un giovane che stava portando a spasso il cane fumando uno spinello. E' stato identificato come un giovane di origine rumena dimorante poco distante con precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Alla luce del rinvenimento dello spinello contenente marijuana, i carabinieri hanno deciso di procedere alla sua perquisizione, estendendola anche all’abitazione.

Nel cortile di casa, i militari hanno trovato una serra contenente 24 piante di cannabis indica e altre 6 messe ad essiccare. Lo stupefacente è stato sequestrato, il giovane è stato portato in caserma, ed al termine degli accertamenti è stato arrestato e portato in carcere.