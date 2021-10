Foliage in Piemonte 2021: i luoghi da non perdere

Ammirare il foliage in Piemonte e godere appieno dei panorami d’autunno. È questa una delle ultime tendenze in fatto di vacanze autunnali. Dal treno del foliage all’oasi Zegna, sono molte le mete imperdibili per ammirare l’autunno nella nostra regione.

Il treno del foliage è sicuramente una delle esperienze imperdibili per tutti gli amanti del periodo autunnale. Ogni giorni, in autunno, il treno della Ferrovia Centovalli Vigezzina collega le stazioni di Domodossola e Locarno attraversando l’alto Piemonte fino ad arrivare al lago Maggiore. È possibile, all’andata o al ritorno, fermarsi in una delle località attraversate per visitare una delle pittoresche cittadine attraversate dal treno del foliage.

Dopo la fioritura dei rododendri in primavera, il periodo autunnale è sicuramente uno degli spettacoli naturali più suggestivi tra quelli offerti dall’Oasi Zegna. A partire da sabato 9 ottobre, ogni fine settimana verranno proposte quattro uscite (due il sabato e due la domenica) con le guide Overalp. Il ritrovo è al Bocchetto Sessera a Bielmonte e si parte 30 minuti dopo l’orario stabilito per il ritrovo. La prenotazione è obbligatoria.

L’Oasi Zegna offre anche la possibilità di fare suggestive passeggiate in brughiera per ammirare il foliage autunnale. In particolare, sono 14 le uscite organizzate quest’anno a partire dal 30 ottobre; anche in questo caso i visitatori saranno accompagnati in queste giornate esperienziali dalle guide Overalp. Il percorso permetterà di osservare la trasformazione in atto nei castagni, nelle robinie e nei boschi cedui della zona; al termine della passeggiata nella natura sarà inoltre possibile visitare il Santuario mariano Nostra Signora della Brughiera. Anche in questo caso è obbligatorio prenotare. Per maggiori informazioni inerenti le escursioni autunnali all’Oasi Zegna è possibile contattare i numeri 015.0990725 o 349.6252576.

Gli amanti dell’alta montagna non potranno invece farsi scappare il foliage nel parco del Gran Paradiso, uno spettacolo unico nel suo genere di cui godere percorrendo uno dei tanti sentieri presenti nella zona. È però possibile godere del foliage in Piemonte anche in città; uno dei parchi cittadini piemontesi più suggestivi è sicuramente il Parco del Valentino a Torino, un’oasi verde che in autunno si trasforma in un’incantevole tavolozza di colori in pieno centro città.

Infine, per gli amanti della buona tavola, l’autunno è la stagione perfetta per una passeggiata nelle Langhe. In autunno, il paesaggio collinare si tinge di gialli, rossi e colori accesi; quale miglior occasione, allora, per visitare uno dei borghi piemontesi tra i tanti presenti nella zona delle Langhe, godendo magari anche di un’esperienza culinaria per degustare i prodotti più tipici della zona.