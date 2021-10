Tenta la truffa dello specchietto ad un'anziana a Balocco: denunciato

Tentano di truffare un'anziana con lo stratagemma dello specchietto rotto.

I carabinieri della stazione di Buronzo hanno denunciato a piede libero un giovane per tentata truffa aggravata. Un’anziana di Balocco, mentre transitava in via Roma a bordo della propria utilitaria, ha notato sul margine della carreggiata la presenza di un veicolo che nel momento in cui lei lo stava superando, ha ripreso la corsa immettendosi sulla strada. L’anziana donna ha sentito un colpo allo specchietto laterale destro e quindi ha accostato immediatamente, ritenendo di aver causato un incidente con l’altro veicolo. "Dal mezzo sono scesi due giovani che si avvicinavano al veicolo della donna cercando di aprirle lo sportello, invano, lamentando platealmente il danneggiamento della loro auto - spiegano dal Comando di Vercelli - L’anziana, impaurita, non cedeva alla richiesta di scendere dal mezzo, abbassando il finestrino e chiedendo aiuto ad alcuni passanti che si avvicinavano per vedere cosa fosse successo. I due malfattori, notando la presenza di altre persone, decidevano di fuggire, risalendo sulla loro auto e dileguandosi velocemente".

Dal sopralluogo eseguito sull’auto della vittima, i carabinieri hanno notato che non c’era alcun segno evidente di collisione e hanno iniziato le ricerche. "Il modus operandi solitamente utilizzato da questi truffatori è quello di usare un bastone o un manganello di gomma per colpire il veicolo mentre li supera, inscenando così una collisione per poi contestare alla vittima il danno cercando di ottenere un risarcimento sul posto, facendo capire che un eventuale intervento delle forze dell’ordine potrebbe portare ad una pesante sanzione al codice della strada con conseguente perdita di punti sulla patente ed un aumento dell’importo della polizza assicurativa - proseguono i carabinieri - Di fronte ad un scenario del genere, spesso le ignare vittime preferiscono risarcire subito in contanti il presunto danno, per poi accorgersi che era tutta una messinscena".

I carabinieri di Buronzo, grazie alle testimonianze raccolte e ad alcune immagini di telecamere poste lungo la via di fuga dei malfattori, sono però riusciti ad identificare il veicolo ed uno dei suoi occupanti che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima. Si tratta di un giovane poco più che ventenne di origine siciliana, già noto per fatti analoghi, che è stato denunciato per tentata truffa aggravata poiché commessa ai danni di una persona anziana (cosiddetta "a minorata difesa") che prevede un aumento di pena di oltre un terzo. L’invito che viene rivolto è quello di non accettare le pretese economiche da parte di persone che simulano incidenti stradali, contattando immediatamente le forze dell’ordine sulla linea telefonica 112 per un loro intervento tempestivo.