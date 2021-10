"Piemonte regione virtuosa e presto avremo la legge sull'Azienda Zero"

Il Piemonte rimane saldamente in zona bianca ed è tra le poche regioni virtuose, indicate in verde, nella mappa dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. "Merito soprattutto di due fattori – commenta Alessandro Stecco, presidente della Commissione regionale Sanità – Il primo è la buona riuscita della campagna vaccinale, l’altro è l’efficacia dell’opera di “contact tracing” e dei test per prevenire e isolare il virus".

Altra importante novità è l’avvio in Consiglio della discussione sulla legge per l’istituzione dell’Azienda Zero, che coordinerà le attività sanitarie regionali, di cui Alessandro Stecco è relatore di maggioranza: "L’approvazione finale è prevista per martedì 19 ottobre – racconta il presidente – Una soddisfazione personale: il mio contributo, cioè l’istituzione di un coordinamento regionale per l’innovazione e la ricerca in sanità e medicina, che servirà alla Regione per un costante ammodernamento sulla strategie sanitarie, è passato senza alcun voto contrario".

