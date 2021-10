Asl Vercelli: cambia l'orario del servizio telefonico vaccinazioni

Cambia l'orario del servizio telefonico attivato dall'Asl Vercelli (che risponde ai numeri 334 6211743 - 366 9357045)per rispondere in modo ottimale alle numerose richieste dell’utenza connesse all’emergenza Covid-19, in particolare per lo spostamento della data della convocazione vaccinale: a partire da lunedì 11 ottobre, l'orario di attivazione dei numeri telefonici collegati allo sportello indicato in oggetto sarà spostato dall'attuale fascia oraria 9-12 alla fascia 14-17.

La modifica si è resa necessaria per consentire al personale coinvolto di poter svolgere in mattinata l'attività propria d'ufficio, che al momento risente della sovrapposizione di incarichi.