Vallino eletto sindaco con un centinaio di voti di scarto

Con un centinaio di voti in più gli elettori fontanettesi hanno voltato pagina. A guida dell’amministrazione comunale per il quinquennio 2021-2026 ci sarà Riccardo Vallino già sindaco dal 2011 al 2016. “Ero ottimista - confessa Vallino - ma non osavo sperare tanto. Pensavo ad una battaglia più combattuta, non posso che ringraziare gli elettori per la fiducia che hanno accordato a me e alla mia squadra. Sono stati mesi intensi, ho bussato a ogni porta spiegando ogni punto del mio programma. Sarò un sindaco a tempo pieno e da domani ci mettiamo al lavoro per il bene della comunità. Grande rispetto per il sindaco e l’intera amministrazione che mi ha preceduto”. “Fontanetto ha votato e questo è il risultato - ammette Claudia Demarchi - in campagna elettorale ho cercato il confronto ma mi è stato negato. Non ho nulla da recriminare se non aver buttato una vita per Fontanetto Po. Sicuramente la nuova amministrazione troverà strade spianate, a loro solo il compito di completarle”.