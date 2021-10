Quinto: Ghisio è ancora sindaco

Giuseppe Ghisio, con 154 voti, si conferma sindaco di Quinto vercellese: la sua lista "Per Quinto" ottiene una percentuale di preferenze del 55,40%, contro i 124 voti (44,60%) dello sfidante Giuseppe Bello con "Lista civica per il cambiamento". Soddisfazione da parte del primo cittadino Giuseppe Ghisio che è stato riconfermato con 154 voti. “Sono contento per il risultato che abbiamo ottenuto. Proseguiremo con il nostro programma e con i lavori che abbiamo intenzione di realizzare”, commenta a caldo Ghisio.

I votanti sono stati 283 su 329 (86,02%), le schede nulle 5, le bianche e contestate 0.