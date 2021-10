Prarolo: Umberto Guglielmotti è il nuovo primo cittadino

Umberto Guglielmotti è il nuovo sindaco di Prarolo. E' stato eletto con 241 voti. La percentuale di elettori è stata del del 43,90%, con 252 votanti su 574 elettori. Le schede nulle sono state 5, le schede bianche invece ammontano a 6. La lista “Uniti per Prarolo” era l'unica in lizza. I componenti della lista hanno ottenuto le seguenti preferenze: Dario Caldera 84, Davide Giurali 17, Luca Corradino 15, Ferraris Chiara 12, Edoardo Brusa 9, Edward Paggio 5, Andrea Olliaro 4, mentre Ferraris Alice e Giuseppe Lazzazzara 3. Un seggio non è stato assegnato per mancanza di candidati.