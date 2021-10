Polizia di Vercelli: un arresto e tre denunce nel fine settimana

Rubano in un supermercato, ma vengono fermate dalla polizia e denunciate.

Nel fine settimana appena trascorso la polizia di Stato di Vercelli ha arrestato un pregiudicato e denunciato a piede libero tre persone. In particolare nella mattinata del 3 ottobre gli operatori della squadra volante sono intervenuti nelle vicinanze di un supermercato di Vercelli, in corso Palestro, denunciando due giovani donne che poco prima avevano portato via della merce senza pagare. I poliziotti, notando le due ragazze uscire velocemente dal supermercato, hanno deciso di sottoporle ad un controllo che ha permesso di ritrovare, nascoste nelle borse, diversi prodotti non pagati.



Sempre nel pomeriggio del 3 ottobre i poliziotti hanno notato due donne di etnia rom che si aggiravano nel centro cittadino con fare sospetto; pertanto le hanno fermate, appurando che avevano diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo averle portate in Questura, gli operatori hanno trovato nella borsa di una di loro diversi strumenti "atti ad offendere", in particolare alcuni cacciaviti che usualmente vengono utilizzati per forzare le porte di ingresso, non dotate di serratura di sicurezza. La donna è stata denunciata.

Nel fine settimana il personale della squadra mobile ha arrestato un 54 enne di origine romena che, sottoposto all’affidamento ai servizi sociali, ha violato, a più riprese, gli obblighi di tale misura. Rintracciato all’interno di un bar cittadino, è stato condotto in carcere per scontare un residuo pena per reati contro il patrimonio. Nell’ultimo weekend sono state 135 le persone identificate e 31 i veicoli controllati dalla Polizia di Stato.