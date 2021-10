Greggio: Claudio Trada confermato sindaco

Claudio Trada è stato confermato sindaco di Greggio: la sua lista "Greggio 2.0" ha ottenuto 122 voti (57,01%) contro i 92 (42,99%) dello sfidante Silvano Saviolo che si presentava con "Rilanciamo Greggio". Claudio Trada è soddisfatto per il risultato ottenuto. “Innanzitutto, ringrazio tutti i greggesi che si sono recati alle urne in questi due giorni. L’affluenza è stata forte, significa che la popolazione ci tiene al proprio paese. Ringrazio tutti quelli che ci hanno votato e nei confronti di coloro che non hanno espresso la preferenza per noi ci impegneremo ancora di più per farci apprezzare. Come amministrazione ricordo che siamo a disposizione di tutti”

I votanti sono stati 221 su 298 (74,16%), le schede nulle 7, le bianche e contestate 0.