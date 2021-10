Borgo Vercelli: Demagistri "batte" il quorum

Mario Demagistri è stato confermato sindaco a Borgo Vercelli. Correndo da solo, senza avversari, lo scoglio principale era il raggiungimento del quorum del 40 per cento più uno degli aventi diritto al voto, cosa che è avvenuta questa mattina quando alla fine è stato raggiunto il 47,97 per cento dei votanti, pari a 850 borghini che si sono recati alle urne. Nel 2016 l’affluenza alle urne era stata del 68,60 per cento.

"Sono soddisfatto del risultato perché grosso modo confermo lo stesso numero di voti che avevo ottenuto nel 2016 -commenta a caldo Demagistri - C’era il timore sull’affluenza e sul raggiungimento del quorum in quanto era la prima volta che capitava di avere una sola lista, invece alla fine non ci sono stati particolari problemi. Speravo ci fosse un’affluenza maggiore, sono sincero, ma sono contento. Con una lista sola era presumibile che tanti non si recassero alle urne, specie chi non aveva votato la nostra lista già cinque anni fa. Ora pensiamo ad amministrare Borgo Vercelli, in questi cinque anni avremo un impegno ancora più gravoso dal momento che non c’è la minoranza, pertanto dovremo essere ancora più trasparenti di quanto già siamo e saper comunicare maggiormente con i cittadini anche attraverso i social network. Saremo comunque come sempre gli amministratori di tutti i cittadini". Entrano ovviamente tutti in Consiglio comunale i candidati della lista “Insieme per Borgovercelli” di Mario Demagistri: si tratta di Maurizio Baldo, Alberto Massimo Balzaretti, Marco Biondolillo, Gianluca Gabasio, Paolo Milan, Luca Mosca, Maria Antonietta Rocca, Loredana Scianguetta, Alessandro Vigone, Luisella Zampollo.