Arborio: Annalisa Ferrarotti riconfermata sindaco

Annalisa Ferrarotti è stata confermata sindaco di Arborio. “Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto - commenta - Con una lista sola la paura era quella che le persone non fossero motivate ad andare a votare. La partecipazione in queste due giornate elettorali è stata ampia (l'affluenza definitiva è stata del 65,32%, ndr), significa che è stato riconosciuto il nostro lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Sono davvero felice e siamo pronti a portare avanti quanto abbiamo fatto fino ad ora”.