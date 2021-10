Allerta arancione per rischio idrogeologico nel Vercellese

Arpa Piemonte ha emesso un'allerta meteo arancione di tipo idrogeologico e gialla di tipo idraulico per i Comuni della zona "I", che comprende i Comuni della pianura vercellese. Si prevedono "limitate esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione di fenomeni di versante".

"Una vasta area di pressione atlantica è causa di forte instabilità sulla nostra regione, con precipitazioni molto forti attese per oggi, lunedì 4 ottobre, ed in particolare dalla sera e fino alla prima parte della mattinata di martedì 5 - scrive Arpa - Il flusso di aria umida da sud associata è causa di un forte aumento dell'instabilità atmosferica sulla nostra regione, che sfocerà in piogge intense e temporali attesi oggi ed in particolare dalla serata odierna. Domani la parte più instabile della perturbazione si trasferirà verso il nordest della penisola, favorendo un graduale miglioramento del tempo sul Piemonte. Da mercoledì assisteremo ad una nuova rimonta dell'alta pressione sull'Europa occidentale che riporterà il bel tempo al nordovest, ma con foehn".