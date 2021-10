Albano vercellese: Massimiliano Zarattini vince per 4 voti

Massimiliano Zarattini si riconferma sindaco di Albano per soli 4 voti: la sua lista "Insieme per Albano" ha infatti ottenuto 95 preferenze (50,80%) contro le 91 (48,66%) di "Indipendenti Albano Vercellese" guidata da Omar Bassan. La terza lista, "Progetto Albano M.P.P." di Lanfranco Vercellino, ha ottenuto 1 solo voto. "Sono contento per il risultato ottenuto alle elezioni”. Questo è il commento del sindaco di Albano Vercellese Massimiliano Zarattini. “Adesso si ricomincerà a lavorare, proseguiremo con quanto abbiamo fatto fino ad ora. Ci incontreremo poi per definire le cariche”.

I votanti sono stati 193 su 279 aventi diritto (69,18%), le schede nulle 2, le schede bianche 4, le contestate 0.