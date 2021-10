Concorsi pubblici in Piemonte e a Vercelli: i bandi ancora aperti

Sono ancora aperti numerosi concorsi pubblici in Piemonte e a Vercelli per ricoprire numerosi posti all’interno delle pubbliche amministrazioni locali. Dagli agenti della polizia municipale a operatori del sistema sanitario, ecco i concorsi non ancora scaduti e a cui è quindi ancora possibile accedere.



Concorsi pubblici a Vercelli

Il concorso pubblico nella nostra provincia con il maggior numero di posti disponibili è proprio quello aperto dal comune di Vercelli per la ricerca di sette agenti della polizia municipale, due posti dei quali riservati ai volontari delle Forze Armate. Il concorso si rivolge a cittadini diplomati ed è possibile presentare domanda fino al 28 ottobre 2021.



E' indetta inoltre la selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente, di categoria dirigenziale, per il settore edilizia, ambiente e sicurezza territoriale del comune di Vercelli. Il concorso chiude il 31 ottobre 2021.



Concorsi pubblici aperti anche per lavorare alla casa di riposo di Vercelli; in particolare, 4 posti richiedono di essere in possesso di licenzia media, tre dei quali come Oss e uno come cuoco. Due posti, invece, sono dedicati ad infermieri diplomati. Anche in questo caso il bando chiude il 31 ottobre 2021.



Anche l’Asl - Azienda sanitaria locale di Vercelli è alla ricerca di due dirigenti medici; il relativo bando è aperto fino al 28 ottobre 2021. Scade invece a breve, il 14 ottobre, il bando di concorso per la copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.



Concorsi pubblici in Piemonte

Il concorso pubblico con il maggior numero di posti disponibili è quello aperto dalla Regione Piemonte, con scadenza il 10 ottobre 2021. In questo caso sono ben 280 i posti da ricoprire, suddivisi nei sei seguenti bandi:

concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività amministrativa e giuridica di cui trentacinque posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 192);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività economico-finanziarie di cui quindici posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 193);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquantaquattro posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività tecniche del territorio di cui ventisette posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 194);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisei posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività di pianificazione e gestione ambientale e delle risorse naturali di cui tredici posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 195);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di istruttore addetto ad attività in materia di agricoltura e foreste di cui venticinque posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 196);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile di cui venticinque posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia (bando n. 197).

Tutte le informazioni relative a questi bandi di concorso sono disponibili nella pagina dedicata del sito della Regione Piemonte. Nella pagina web della sezione Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale, invece, è possibile trovare tutti i bandi pubblicati nel 2021 e ancora attivi.