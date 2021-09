Vercelli: si fingono poliziotti e derubano un'anziana

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 settembre, la squadra volante della Questura di Vercelli è intervenuta in una abitazione di via C. Colombo, ove era stata appena portata a termine una truffa ai danni di un’anziana signora.

La donna ha raccontato che pochi minuti prima era stata avvicinata da due uomini a lei sconosciuti, i quali si erano identificati come poliziotti. I due, con il pretesto di svolgere un servizio specifico relativo ad alcuni furti avvenuti proprio in quella zona, sono riusciti a convincere la signora a farli entrare nella propria abitazione e distraendola con argomentazioni di vario genere, hanno portato via dall’appartamento una borsa contenente un anello e un braccialetto in oro e altri monili, e circa 150 euro in contanti. Per i fatti accaduti, la squadra mobile ha avviato gli accertamenti di rito. La Questura di Vercelli raccomanda a tutti i cittadini, in particolare agli anziani, di diffidare da chi, fingendosi appartenente alla polizia di Stato, cerca di accedere all’interno della propria abitazione, specie se non in divisa. Se si ha il sospetto che si tratti di malintenzionati, si invita a chiamare il numero unico di emergenza 112 prima di far accedere persone in casa.