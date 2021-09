Vercelli: fuga di gas in via Carengo, zona evacuata

Intorno alle 8,15 di stamattina, giovedì 30 settembre, una squadra della sede centrale del Comando vigili del fuoco di Vercelli è intervenuta in città in via Carengo 79 per una fuga di gas.

Il personale ha appurato, utilizzando l'apposita attrezzatura da campionamento, un'importante perdita proveniente da una condotta civile interrata. A seguito di questo problema i vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare la zona dalla presenza di civili e contemporaneamente hanno limitato la fuoriuscita tamponando la condotta con l'apposito nastro. Successivamente è stata contattata l'azienda di distribuzione per l'intervento di riparazione. E' intervenuta anche la polizia locale per la gestione e l'interdizione della strada al traffico.