Piemonte: il 98% delle residenze per anziani sono "Covid free"

I dati del monitoraggio settimanale rilevano che il 98% delle residenze per anziani sono 'Covid free' "e si confermano quindi uno dei luoghi più sicuri grazie alla campagna vaccinale e al lavoro svolto in questi mesi dall’Unità di Crisi insieme alle oltre 700 strutture del territorio", è il commento della Regione. Su più di 33 mila ospiti al momento solo 46 risultano in isolamento per Covid, lo 0,13%, mentre la percentuale di positività nel personale è dello 0,10%. Minime anche le ospedalizzazioni, che sul totale degli ospiti sono lo 0,76%. La mortalità si conferma ridotta dei 2/3 rispetto al dicembre 2020, prima dell’avvio della campagna vaccinale.

La Regione comunica inoltre che mercoledì 29 settembre sono arrivate, e sono in distribuzione alle aziende sanitarie, 236.340 dosi di vaccino Pfizer e 96.500 di Moderna.