Cavalcaferrovia di corso Avogadro: aperto il varco sui binari

Aperto il varco sulla linea ferroviaria Vercelli-Casale per decongestionare il traffico dovuto alla chiusura del cavalcaferrovia di corso Avogadro.

Da ieri, giovedì 30 settembre, è possibile utilizzare un passaggio alternativo che parte da via Tavallini, in prossimità del Palace Hotel, e prosegue su via Natale Palli e via Chiais; è una “viabilità di quartiere” che consente gran parte dei percorsi precedenti.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 1° ottobre