Borgosesia: guida senza patente, multa di oltre 5 mila euro

Sorpreso a guidare senza patente, multato con oltre 5 mila euro.

Durante lo scorso fine settimana gli operatori del Distaccamento polizia stradale di Varallo hanno effettuato a Borgosesia il controllo un’autovettura condotta da un uomo residente a Varallo.

Nella circostanza gli agenti hanno accertato che il conducente era sprovvisto della patente di guida e, per tale motivazione, hanno provveduto a multarlo con 5.100 euro, sottoponendo il veicolo al fermo amministrativo.

Sempre a Borgosesia, lungo la SP76, a seguito di controllo di polizia il conducente di un autocarro è risultato positivo ai test etilometrici effettuati dagli agenti ed è pertanto stato denunciato. La patente di guida è stata ritirata ai fini della sospensione.

A Serravalle Sesia, infine, gli agenti hanno proceduto al ritiro di un’altra patente di guida come conseguenza della violazione delle norme stradali da parte del conducente di un’autovettura in transito.