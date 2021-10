Asl Vercelli: una "Settimana dell'allattamento" ricca di iniziative

Incontri online, ma anche merenda, passeggiata e flash mob “in fascia”.

In occasione della Settimana mondiale per l’Allattamento materno (Sam), in programma dal 1° al 7 ottobre, l’Asl Vercelli ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare su quanto l’allattamento sia determinante per la sopravvivenza, per la salute e il benessere delle donne e dei bambini. "Le nostre proposte non sono solo rivolte alle mamme che allattano, ma anche a chi non vuole o non può farlo – spiega Elena Uga, pediatra dell’Asl Vercelli, responsabile del progetto e referente della Banca del Latte – Allattare è una norma biologica, e tutte le mamme devono essere consapevoli che la modalità con cui lo si fa deve essere una scelta ponderata".

