Vercelli: esibisce il Green pass di un altro, denunciato e multato

Cerca di accedere ad una sala giochi di Vercelli esibendo il Green pass di un'altra persona, ma viene denunciato e multato dalla polizia.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 28 settembre, il personale della Squadra volante della Questura di Vercelli è intervenuto in una nota sala giochi per la segnalazione di un giovane che all’ingresso ha esibito un Green pass appartenente ad un’altra persona. Il dipendente del locale, all’atto del controllo, ha avuto dubbi sull’autenticità del certificato, per cui ha richiesto l’intervento della polizia di Stato. Il giovane, infatti, in un primo momento ha mostrato sul proprio cellulare un Green pass, ma subito dopo ne ha esibito un altro riportante dati diversi dal primo. Il certificato di cui era in possesso il giovane, inoltre, riportava una data di nascita che a prima vista sembrava non coincidere con l’età effettivamente dimostrata dall’avventore.

Insospettito da ciò, il personale del locale ha chiesto quindi spiegazioni in merito ed un documento di riconoscimento per verificare l’esattezza dei dati. Tuttavia il giovane, dopo diversi tentativi di fornire una giustificazione, si è rifiutato di mostrare un documento rendendo necessario l’intervento dei poliziotti, che lo hanno fermato ed hanno verificato che risultava sprovvisto di documenti. Portato negli uffici della Questura, lo stesso ha ammesso di aver esibito il Green pass di un suo conoscente per accedere alla sala giochi in quanto sprovvisto della certificazione verde obbligatoria. Il giovane è stato denunciato e multato.