Sulle orme di Eusebio: presentazione del libro di Flavio Quaranta

Domenica 13 novembre alle 17, nella sala conferenza di Villa Paolotti a Gattinara, in corso Valsesia 112, secondo appuntamento della rassegna “Storia&Territorio”, organizzata dalla casa editrice Publycom di Vercelli. Questa volta sarà presentato il libro di Flavio Quaranta “Sulle orme di Eusebio. Figure della Chiesa vercellese del primo Novecento”: un contributo storico in occasione del 1650° anniversario della morte del patrono vercellese. Nelle pagine del testo scorrono figure protagoniste della storia locale piemontese: arcivescovi, sacerdoti, religiose e laici del territorio. L’ingresso è libero.

Il primo appuntamento del 6 novembre è stato con il libro dei coniugi Bianca Rusconi e Giorgio Ferrari “Ospedali in Vercelli dal Medioevo al secolo XX”. Ad approfondire l’argomento per trarne un libro fu Miriam Ferrari, figlia degli autori che, dopo la sua morte prematura, presero il testimone e procedettero con la ricerca tra archivi e biblioteche. Poi anche la moglie morì, e il geometra ha tagliato il traguardo da solo, sostenuto in ogni passo dalla titolare di Publycom Rita Mattiuz, e Davide Ferraris. La sindaca di Gattinara, Maria Vittoria Casazza ha portato il suo saluto e tra il pubblico c’erano persone interessate non solo al volume, ma a riabbracciare il geometra che, per quasi 28 anni, abitò a Gattinara.