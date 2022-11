Mozart e Shostakovich con Tina Vercellino, Christiana e Mario Coppola

Vercelli: Mozart e Shostakovich con il Trio di Tina Vercellino, Christiana Coppola e Mario Coppola per la Stagione del Quartetto Per la Stagione della Società del Quartetto, venerdì 11 novembre, al Museo Borgogna, alle 21, è in programma il concerto del trio con pianoforte composto dalla violinista Tina Vercellino, dalla violoncellista Christiana Coppola e dal pianista Mario Coppola.

Le due giovanissime interpreti, Tina Vercellino ha 23 anni mentre Christiana Coppola 18 anni, sono fra le più interessanti strumentiste che si affacciano in questo momento sulla scena musicale italiana, già protagoniste in importanti concerti per prestigiose istituzioni italiane e straniere.

La scelta del programma della serata vercellese cade su due importanti opere rappresentative del repertorio per trio con pianoforte: il Trio in do maggiore K 548 di Mozart e il Trio N. 2 in mi minore op. 67 di Dmitrij Shostakovich.

I biglietti sono disponibili presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, dalle 15,30 alle 18 oppure si possono prenotare chiamando lo 0161 255575 o con email: [email protected].